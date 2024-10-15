التقديم أونلاين ..وزارة العمل تعلن عن أول ڨائمة تضم 225 فًرصة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:30 صباحاً - أعلنت وزارة العمل ،اليوم الثلاثاء،عن طريقة التقديم على 225 فرصة متوفرة الأن في شركة اللولو هايبر ماركت للأسواق التجارية "لولو إنترناشينال جروب"،داخل فروع مصر، على مِهن: خدمة عملاء ، ومتلقى طلبات ، وامن إدارى ، وطهي اسماك ، وكاشير ، وخباز بلدى ، وحلوانى شرقى وغربى ، وأمين مخازن ، ومنسق ممرات ، وطباخين ، وذلك للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة من سن 18 إلى 40 سنة ، برواتب تبدأ من 6000 جنيه ،وحتى 9000 جنيه ، وذلك خلال الفترة المقبلة التي تشهد مجموعة من التوسعات ،داخل فروع مصر وخارجها ..يأتي ذلك بعد أسبوع واحد من لقاء وزير العمل السيد /محمد جبران ،مع وفدِ من إدارة "الشركة"،برئاسة حذيفة القرشي المدير الاقليمي،وحضور: وائل محمد مدير الفروع ،ومحمد فهمي رئيس قطاع الموارد البشرية ، ومحمد حمزة رئيس قسم الموارد البشرية،والاتفاق على توفير 2000 فرصة عمل على مراحل ،تزامنا مع توسعات الشركة ..

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، انه يمكن التقديم للحصول على تلك الفرص "أونلاين" من خلال الدخول على الرابط الإلكترونى التالى : https://egyres.manpower.gov.eg/Registration/index ،الذي تم إعداده تنفيذاً لتوجيهات الوزير جبران ..وقالت أن الفرص والأعداد المتاحة هي : 40 فرد أمن ، و30 كاشير ، و10 متخصصين في طهي الأسماك، و 5 خدمة عملاء ، و40 متلقى طلبات ، و15 خباز بلدى ، و 10 حلوانى شرقى وغربى ، و 15 أمين مخازن ، و50 منسق ممرات ، و10 طباخ..