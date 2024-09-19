أيمن الشريعي يكشف مفاجأة بشأن نادي إنبي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، عن طموحات الفريق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك خطة يسير عليها النادي بداية من السنوات الماضية ولها متطلبات معينة.

أيمن الشريعي يكشف طموحات إنبي

وقال الشريعي في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد والذي يذاع عبر راديو 9090: هدفنا حاليا في نادي إنبي هو بناء فريق شاب جديد وتفريغ بعض اللاعبين ليحقق النادي مكاسب مادية أيضا.

وأضاف: هدف إنبي الرئيسي في الموسم الجديد هو البقاء في الدوري المصري الممتاز.

وتابع رئيس نادي إنبي: خطتنا تسير بشكل صحيح حتى الآن، وبعد 3 سنوات هذه الخطة ستجعلنا ننافس على المربع الذهبي.