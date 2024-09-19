نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك ينتظر موقف نجم بيراميدز لضمه هذا الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي إسلام صادق، أن مسؤولو النادي الزمالك وضعوا المغربي وليد الكرتي نجم فريق بيراميدز على رأس أولوياتهم للتعاقد معه في الفترة القادمة، خاصة أنه لم يجدد عقده مع النادي السماوي حتى الأن.

ويسعى نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة، من أجل المنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد.

تصريحات إسلام صادق

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر تصريحات تلفزيونية: عرض إدارة نادي الزمالك على البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض فكرة التعاقد مع وليد الكرتي لتدعيم وسط فريق الزمالك في الفترة القادمة ورحب جوميز بضم الكرتي باعتباره إضافة فنية قوية.

وتابع: يترقب نادي الزمالك موقف الكرتي مع نادي بيراميدز خاصة أن عقد وليد الكرتي ينتهي بنهاية الموسم المقبل ولم يجدد عقده حتى هذه الأن.