العالم اليوم - عملية إطلاق نار في أسدود.. ومقتل المنفذ

انتم الان تتابعون خبر عملية إطلاق نار في أسدود.. ومقتل المنفذ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:21 صباحاً - أفادت مصادر إسرائيلية، الثلاثاء، بوقوع قتيل و 5 إصابات في عملية إطلاق نار بمدينة أسدود جنوب إسرائيل.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، "فإن التقارير الأولية تشير إلى مقتل إسرائيلي متأثرا بجروحه الحرجة، وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بموقعين جنوب أسدود". وتحدثت مصادر إسرائيلية عن مقتل منفذ العملية، مضيفة أن الشرطة تلاحق شخصين مشتبه بهما.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر عملية إطلاق نار في أسدود.. ومقتل المنفذ .. في رعاية الله وحفظة