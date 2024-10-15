العالم اليوم - خلال مراسم تشييع نيلفوروشان.. فيديو قاآني بالزي العسكري

انتم الان تتابعون خبر خلال مراسم تشييع نيلفوروشان.. فيديو قاآني بالزي العسكري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:21 صباحاً - شارك قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، الثلاثاء في طهران، في مراسم تشييع الجنرال في الحرس الثوري عباس نيلفوروشان الذي قُتل الشهر الماضي في لبنان.

وكان نيلفوروشان قُتل مع الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وبدأت مراسم تشييع الجنرال الإيراني من ساحة الإمام الحسين وسط طهران صباح الثلاثاء، وفق مشاهد نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني في بث مباشر.

واختفى قاآني قبل أسابيع وتناقلت بعض وسائل الإعلام شائعات تفيد بأنه قتل في غارة إسرائيلية على لبنان.

لكنه ظهر أثناء الجنازة الثلاثاء بلباس الحرس الثوري العسكري الأخضر.

وحضر الآلاف مراسم التشييع في ساحة الإمام الحسين رفع الكثير منهم رايات حزب الله الصفراء والأعلام الإيرانية والفلسطينية.

وذكرت الخارجية الإيرانية، الإثنين، أن الجمهورية ستستخدم "كل إمكانياتها" لمحاسبة إسرائيل على سقوط القتلى.

وفي الأول من أكتوبر، أطلقت إيران 200 صاروخ على إسرائيل ردّا على مقتل نيلفوروشان ونصر الله، في ثاني هجوم مباشر في تاريخها على الدولة العبرية.

وجاء الهجوم أيضا للرد على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في هجوم نُسب لإسرائيل في يوليو بينما كان في طهران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني.

وتعهّدت إسرائيل بالرد على الهجوم الصاروخي، بينما أفاد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن الرد الإسرائيلي سيكون "فتّاكا ودقيقا ومفاجئا".