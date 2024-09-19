نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس إنبي يكشف سبب مغادرته اجتماع الرابطة والأندية لحسم شكل الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، عن الأسباب التي دفعته لمغادرة اجتماع رابطة الأندية ومسؤولي الأندية، الذي كان مخصصًا لمناقشة نظام الدوري الجديد. وأوضح أن ما تم طرحه في الاجتماع لم يكن متوافقًا مع الدعوة التي تلقاها، حيث كان يتوقع مناقشة مقترحات أخرى، بينما فوجئ بوجود نية لإقامة دوري استثنائي.

أيمن الشريعي يوضح أسباب مغادرته الاجتماع

صرح الشريعي في مقابلة تليفزيونية قائلًا: "الدعوة كانت موجهة لمناقشة بعض المقترحات، ولكن فور حضوري علمت بأن الأمور تتعلق بإقامة دوري استثنائي، وهو ما لم يكن ضمن جدول الأعمال الذي كنت مستعدًا له". وأضاف: "كنت قد جهزت مقترحًا لإقامة دوري بنظامه الطبيعي، يبدأ في 1 نوفمبر 2024 وينتهي في 10 يوليو 2025، ولكن بعد معرفتي بوجود دوري استثنائي، قررت المغادرة احترامًا للقرارات الجماعية."

وأوضح الشريعي أنه خلال تواجده لمدة نصف ساعة في الاجتماع، قدم بعض المقترحات التي يرى أنها قد تساهم في تحسين مستوى المنافسة. من بينها: "يجب التفكير في حوافز مالية أو غيرها للأندية التي تضمن البقاء في الدوري، حيث أنها قد لا تلعب بنفس القوة، وهذه الحوافز قد تساهم في الحفاظ على سخونة المنافسة طوال 34 جولة".

وفيما يتعلق بترشحه لانتخابات رابطة الأندية المحترفة، أشار الشريعي إلى أن نسبة ترشحه لا تتجاوز 8%. وأوضح أن "رابطة الأندية المحترفة هدفها في الأساس تسويقي، لكنها لم تحقق الأهداف المطلوبة حتى الآن"، معتبرًا أن "نظام الدوري يؤثر سلبًا على الأفكار التسويقية للرابطة".

وختم بالقول: "لا توجد خلافات بيني وبين الأندية الأخرى، ونحن جميعًا نعمل في إطار منظومة واحدة، وما يقال عن وجود أزمة أو انشقاق غير صحيح على الإطلاق."