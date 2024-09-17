نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاف يُخطر الأهلي بموافقته على تسليم درع الدوري للأهلي عقب مباراة جورماهيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز على جورماهيا الكيني بملعبه بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الذهاب.

