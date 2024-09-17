نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المساواة بإمام عاشور" شرط أكرم توفيق للتجديد للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن مطالب أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء الذي ينتهي بنهايه الموسم الجديد.



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن أكرم طلب من إدارة الكرة مساواة عقده بإمام عاشور الذي يحصل على ١٥ مليون جنيه سنويا.



وأضاف شبانة بأن إدارة الكرة عرضت على أكرم الذي يحق له التوقيع لأي نادي في يناير القادم ١٢ مليون سنويا.



واختتم محمد شبانة حديثه قائلًا، إنه من المنتظر حسم ملف تجديد أكرم عقب مباراة السوبر الإفريقي بنهايه الشهر الجاري.

