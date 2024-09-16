انت الأن تتابع خبر "خلاص خلصت".. نجم الأهلي السابق يعلن موافقته على الانتقال إلى الزمالك رسميًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر مسؤولة داخل نادي الزمالك، بان الفترة الأخيرة كانت قد شهدت مفاوضات بين إدارة القلعة البيضاء من جهة وبين أحد اللاعبين السابقين في صفوف النادي الأهلي، وهذا تمهيدًا للحصول على خدماته خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

الزمالك يفاوض مهاجم الأهلي السابق

أوضحت التقارير بأن حسام حسن، مهاجم نادي سموحه السكندري، قد دخل في دائرة اهتمام مسؤولي الزمالك في الآونة الأخيرة، وهناك مفاوضات قد تمت بين الجانبين في محاولة لإقناع اللاعب برفض العروض التي تحصل عليها من قبل أندية خارج مصر، والموافقة على الانتقال لصفوف الفارس الأبيض.

ووفقًا للتقارير الإعلامية، فإن الزمالك قد رصد راتب من الفئة الثانية لمهاجم سموحه وعقد يستمر لنحو 3 سنوات مقبلة، وهذا في ظل إصرار المدرب البرتغالي جوزيه جوميز على التوقيع مع اللاعب والحصول على خدماته لينافس على مكان أساسي في خط هجوم القلعة البيضاء.

موقف لاعب الأهلي من الانتقال للزمالك