انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم السبت 14 سبتمر 2024 والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جدول مواعيد مباريات اليوم السبت، الموافق 14 سبتمبر 2024، حيث تقام العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف أنحاء العالم ليكون محبو ومتابعو كرة القدم علي موعد بيوم كروي دسم.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ساوثهامتون ضد مانشستر يونايتد – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

برايتون ضد إبسويتش تاون – الساعة 5 مساء

كريستال بالاس ضد ليستر سيتي- الساعة 5 مساء

فولهام ضد وست هام يونايتد – الساعة 5 مساء

ليفربول ضد نوتنجهام فورست – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مانشستر سيتي ضد برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

أستون فيلا ضد إيفرتون – الساعة 7:30 مساء

بورنموث ضد تشيلسي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال مايوركا ضد فياريال – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

إسبانيول ضد ديبورتيفو ألافيس – الساعة 5:15 مساء

إشبيلية ضد خيتافي – الساعة 7:30 مساء

ريال سوسييداد ضد ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كومو ضد بولونيا – الساعة 4 عصرا

إمبولي ضد يوفنتوس – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

ميلان ضد فينيزيا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فرايبورج ضد بوخوم – الساعة 4:30 عصرا

لايبزيج ضد يونيون برلين – الساعة 4:30 عصرا

هوفنهايم ضد باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

فولفسبورج ضد آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد شتوتجارت – الساعة 4:30 عصرا

هولشتاين كيل ضد بايرن ميونخ – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مارسيليا ضد نيس – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 1 FR

أوكسير ضد موناكو – الساعة 8 مساء

باريس سان جيرمان ضد ستاد بريست – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفتح ضد الاتفاق – الساعة 6:30 مساء

الفيحاء ضد الرائد – الساعة 6:45 مساء

الرياض ضد الهلال- الساعة 9 مساء على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري القطري

العربي ضد الخور- الساعة 6 مساء

قطر ضد الأهلي – الساعة 6 مساء

الوكرة ضد الدحيل – الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري المغربي

الوداد ضد المغرب التطواني – الساعة 8 مساء

المغرب الفاسي ضد الاتحاد الرياضي التوركي – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

المريخ والجيش الملكي – الساعة 4 عصرا

مانيما انيون ضد بيترو أتلتيكو – الساعة 5 مساء

إثيوبيا نجد بنك ضد يانج أفركانز – الساعة 6 مساء

ريد أروز ضد مازيمبي – الساعة 6 مساء

جوانينج جالاكسي ضد اورلاندو بيراتس – الساعة 6 مسا

الجيش الرواندي ضد بيراميدز – الساعة 7 مساء

دجوليبا ضد أسكو كارا – الساعة 7 مساء

دوان ضد شباب بلوزداد – الساعة 7 مساء

مبابان سوالوز ضد صن داونز – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الكونفدرالية