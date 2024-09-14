نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الزمالك.. الأهلي يغير ملعب تدريبه الختامي لمباراة جورماهيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الوحيد والختامي في كينيا في الثالثة عصر اليوم السبت على ملعب الشرطة الكيني؛ استعدادا لمباراة جورماهيا غدا الأحد في ذهاب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يخوض مرانه الختامي على ملعب فريق الشرطة

ويخوض الأهلي مرانه على ملعب فريق الشرطة؛ نظرا لانشغال ملعب نيايو الذي يستضيف المباراة بمواجهة الزمالك والشرطة الكيني في بطولة الكونفيدرالية.

ويلتقي الأهلي مع جورماهيا في الثالثة عصر غدٍ الأحد على ملعب نيايو بالعاصمة الكينية نيروبي ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.