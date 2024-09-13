انت الأن تتابع خبر تشكيلة النصر ضد الأهلي في دوري روشن السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر، عن اختيار احدي عشر لاعب من أجل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اهلي جدة في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي لكرة القدم، وسط حضور عدد كبير من جمهور الفريقين على ارضية ملعب الاول بارك في المملكة العربية السعودية.

تشكيل النصر أمام الأهلي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم برصيد اربع نقاط من الفوز في الجولة الثانية والتعادل في الجولة الأولي من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اهلي جدة السعودي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم برصيد ثلاثة نقاط من الفوز في مباراة الهزيمة في مباراة أخري.

تشكيلة النصر ضد الأهلي في دوري روشن السعودي

ويقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خط هجوم الفريق في تشكيل لويس كاسترو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر من أجل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اهلي جدة السعودي في الثالثة من دوري روشن السعودي لكرة القدم، حيث جاء تشكيل الفريق كالتالي: