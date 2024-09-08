نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين في تصفيات كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم «دوت الخليج الرياضي» مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق 9 سبتمبر، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025.

وتشهد مباريات اليوم، مواجهات قوية ضمن إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

السنغال ضد بوروندي

يلتقي منتخب السنغال أمام منافسه منتخب بوروندي في مواجهة قوية تجمع بينهما، يأمل من خلالها منتخب السنغال في تحقيق الفوز في المباراة وحصد الثلاث نقاط، من أجل الاقتراب من حسم الصعود مبكرا.

موعد مباراة السنغال ضد بوروندي

من المحدد أن تنطلق صافرة بداية مباراة السنغال ضد بوروندي في تمام الساعة الرابعة عصرا مساء اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

غينيا الاستوائية ضد توجو

يواجه منتخب غينيا نظيره المنتخب التوجولي، في الجولة الثانية من التصفيات، ويأملا في حصد نقاط المباراة للمنافسة على خطف بطاقة الصعود.

موعد مباراة غينيا الاستوائية ضد توجو

من المقرر أن تقام مباراة غينيا الاستوائية ضد توجو، اليوم الإثنين في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

النيجر ضد غانا

يحل المنتخب الغاني ضيفا ثقيلا على منتخب النيجر مساء اليوم، في مواجهة ترتجح فيها كافة منتخب غانا بالنظر إلى قوة لاعبيه.

موعد مباراة النيجر ضد غانا

ستنطلق صافرة بداية مباراة النيجر ضد غانا، اليوم الإثنين في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مدغشقر ضد جزر القمر

يواجه منتخب مدغشقر نظيره منتخب جزر القمر، في الجولة الثانية من التصفيات، ويأملا في حصد نقاط المباراة للمنافسة على خطف بطاقة الصعود.

موعد مباراة مدغشقر ضد جزر القمر

من المحدد أن تنطلق صافرة بداية مباراة مدغشقر ضد جزر القمر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أوغندا ضد الكونغو

يحل المنتخب الكونغولي ضيفا ثقيلا على منتخب أوغندا مساء اليوم، في مواجهة ترتجح فيها كافة منتخب غانا بالنظر إلى قوة لاعبيه.

موعد مباراة أوغندا ضد الكونغو

من المحدد أن تنطلق صافرة بداية مباراة أوغندا ضد الكونغو في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

المغرب ضد ليسوتو

يلتفي منتخب المغرب أمام نظيره منتخب ليسوتو في مواجهة تعتبر سهلة بالنسبة لمنتخب أسود الأطلس، ويسعى من خلالها إلى تحقيق الفوز في المباراة من أجل حصد الثلاث نقاط.

موعد مباراة المغرب ضد ليسوتو

من المحدد أن تنطلق صافرة بداية مباراة المغرب ضد ليسوتو اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أنغولا ضد السودان

يواجه منتخب أنغولا ضد السودان، في الجولة الثانية من التصفيات، ويأملا في حصد نقاط المباراة للمنافسة على خطف بطاقة الصعود.

موعد مباراة أنغولا ضد السودان

من المقرر أن تقام مباراة أنغولا ضد السودان اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

جمهورية الكونغو ضد إثيوبيا

يواجه منتخب جمهورية الكونغو أمام منافسه منتخب إثيوبيا، في الجولة الثانية من التصفيات، ويأملا في حصد نقاط المباراة للمنافسة على خطف بطاقة الصعود.

موعد مباراة جمهورية الكونغو ضد إثيوبيا

من المقرر أن تقام مباراة جمهورية الكونغو ضد إثيوبيا اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.