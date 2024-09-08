نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق غريب من نجم منتخب مصر بشأن أزمة حسام حسن وأحمد حجازي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علَقَ مجدي طلبة نجم منتخب مصر السابق، على أزمة أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع حسام حسن المدير الفني للفراعنة.

تصريحات مجدي طلبة

وقال طلبة خلال تصريحات تلفزيونية: حسام حسن غير مقتنع بأحمد حجازي منذ توليه تدريب المنتخب، ولم يشارك تحت قيادته في بطولة كأس العاصمة الإدارية الودية أمام نيوزيلندا وكرواتيا، وكذلك في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

وأضاف: أحمد حجازي لاعب محترف، ويمتلك خيرات كبيرة، وكان من الأفضل ألا يستدعيه حسام حسن منذ البداية، فهي أزمة بلا داعي.

وتابع: كنت أتمنى انضمام عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي الأهلي لقائمة المنتخب للمعسكر الجاري، فهو يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، وأرجو أن يتخلى حسام حسن عن الخلافات السابقة مع أي لاعب، وإعلاء مصلحة المنتخب الوطني.