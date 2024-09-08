نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: حسام حسن لن يستدعي هذا اللاعب للمنتخب مرة أخرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، عن أزمة أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع حسام حسن المدير الفني للفراعنة.

تصريحات محمود أبو الدهب

وقال أبو الدهب في تصريحات تلفزيونية: حسام حسن لن يستدعي أحمد حجازي مجددًا لقائمة المنتخب الوطني في المعسكرات القادمة نظرًا لما بدر منه في مباراة الرأس الأخضر.

وتابع: دخول حجازي في مشادة مع أحد أفراد الجهاز المعاون سيجعله لن ينضم مجددا للمنتخب، بالإضافة إلى ما نشره اللاعب عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأضاف: محمد عبد المنعم أربك حسابات الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن، وذلك بعدما رفض التواجد بالمعسكر بسبب ارتباطه بفريقه الجديد نيس الفرنسي، ولذلك وجد العميد نفسه أمام أزمة دفاعية قبل مباراة الرأس الأخضر.