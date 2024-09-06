نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. تطورات مستقبل صلاح وأنشيلوتي يحدد وجهته المقبلة.. "دوت الخليج الرياضي" يكشف موقع بوبينزا من الزمالك والريال يفقد نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

فابريزيو رومانو يوضح تطورات مستقبل صلاح مع ليفربول

تحدث الصحفي الإيطالي فابيريزو رومانو المختص بأخبار سوق الانتقالات عن مستقبل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول عبر تصريحات على حسابه الخاص.

كان محمد صلاح تحدث عقب مواجهة ليفربول مع مانشستر يونايتد، عن أنه قد يكون الموسم الأخير له في “أنفليد”.

كشف فابيريزو رومانو الصحفي الإيطالي في سكاى سبورت: “الأيام المقبلة ستكشف مستجدات مهمة، فيما يتعلق بمستقبل صلاح مع ليفربول، دعونا نتابع عن كثب”.

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أنشيلوتي يحدد وجهته المقبلة بعد ريال مدريد

حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الدوري السعودي ليكون وجهته المقبلة عقب نهاية رحلته التدريبية مع الملكي.

وأشار الصحفي رامون ألفاريز التابع لإذاعة راديو ماركا الإسبانية إلى أن أنشيلوتي يعتبر الدوري السعودي وجهته التالية عندما يرحل عن تدريب ريال مدريد.

وأكد رامون ألفاريز إن أنشيلوتي لديه عرض مهم من أحد الأندية السعودية في الوقت الحالي.

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وكيل بوبيندزا يرد عبر "دوت الخليج الرياضي" على انتقاله إلى الزمالك

رد بنجامين وكيل أعمال الجابوني آرون بوبيندزا المهاجم المرشح للانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وفتح الزمالك في الساعات الماضية مفاوضات رسمية مع بوبيندزا لإقناعه بقبول العرض المقدم والحصول على خدماته في صفقة انتقال حر، في رحلة بحث مجلس إدارة نادي الزمالك عن تدعيم صوف الفريق بصفقات جديدة هذا الصيف.

قال بنجامين وكيل بوبيندزا في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي": "مثلما أكدنا في الساعات الماضية بوصول عرض رسمي من الزمالك إلى اللاعب، أؤكد أيضًا من جديد أنه لم يتم توقيع أي عقود رسمية حتى الآن مع النادي المصري".

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ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام ريال سوسيداد

أكدت تقارير صحفية غياب المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو عن مباراة فريقه ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بشكل رسمي، إصابة إيدير ميليتاو نجم المنتخب وريال مدريد، واستبعاده من المعسكر.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب البرازيل استبعاد ميليتاو من معسكر المنتخب، نظرا لعدم قدرته على خوض المباريات الفترة المقبلة.

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مفاجأة جديدة بشأن رحيل جوندوجان عن برشلونة

غادر لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان، صفوف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية، عائدًا إلى فريقه السابق مانشستر سيتي ليرتدي قميصه مجددًا في الموسم الجاري.

وحسب الصحفي الإسباني فيكتور مالو فإن جوندوجان لم يغادر صفوف برشلونة بشكل مجانٍ.

وأشار فيكتور إلى أن برشلونة دفع للألماني جوندوجان راتب شهري (أغسطس وسبتمبر) بواقع 1.5 مليون يورو عن كل شهر.