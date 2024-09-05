نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور يؤدي جلسة علاج طبيعي بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب ‏مختار التتش بالجزيرة.‏

وحرص الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، على الاجتماع باللاعب قبل البدء في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل، للتخلص من ‏الإصابة التي لحقت به وتسببت في شعوره بآلام في الركبة.‏

ويواصل الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمواجهة فريق جورماهيا الكيني بدور الـ32 من ‏دوري أبطال إفريقيا.‏