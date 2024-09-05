نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور يؤدي جلسة علاج طبيعي بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أدى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
وحرص الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، على الاجتماع باللاعب قبل البدء في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل، للتخلص من الإصابة التي لحقت به وتسببت في شعوره بآلام في الركبة.
ويواصل الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمواجهة فريق جورماهيا الكيني بدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.