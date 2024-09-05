نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يلاقي بترول أسيوط وديًا استعدادًا لمباراة الهلال الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتم الجهاز الإداري للفريق الأول بالنادي المصري بقيادة محمود جابر، الاتفاق مع مسئولي فريق بترول أسيوط - أحد أندية دوري المحترفين- على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بعد غدا السبت على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

المصري يواجه بترول أسيوط وديًا

وتأتي تلك المباراة ضمن استعدادات المصري لمباراته بذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم والتي تجمع بمضيفه فريق الهلال الليبي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد الموافق الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباريات عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.