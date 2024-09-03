نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نتائج مباريات اليوم الثاني من البطولة العربية لأندية تنس الطاولة بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أقيمت اليوم فعاليات اليوم الثاني لبطولة الأندية العربية لتنس الطاولة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 2 سبتمبر وحتى 6 من نفس الشهر الجاري.

وشهد اليوم إقامة 12 مباراة، بواقع 8 مباريات على صعيد الرجال بالإضافة إلى 4 على صعيد السيدات.

وجاءت نتائج الرجال اليوم كالآتي:

إنبي 3-0 الجيش العراقي.

الاتحاد السعودي 3-0 الوداد المغربي.

سار البحريني 3-0 قطر القطري.

البحرين البحريني 3-1 التضامن القطري.

الوداد الرياضي المغربي 3-1 العربي القطري.



تجديف أسوان 3-0 التضامن الكويتي.

الفحيل الكويتي 3-1 الجيش العراقي.

ألعاب دمنهور 2-3 قطر الرياضي.

وجاءت نتائج السيدات كالآتي:

بتروجت 3-0 العنقود الذهبى التونسي.

الفتاه الكويتى 3-1 الوداد المغربى.

انبي 3-1 الوداد المغربي.

جزيرة الورد 3-1 العنقود الذهبي التونسي.



يذكر أن البطولة تشهد مشاركة 3 فرق من مصر على صعيد الرجال وهم إنبي وتجديف أسوان وألعاب دمنهور بينما يشارك 3 فرق على صعيد السيدات وهم إنبي وبتروجت وجزيرة الورد.

كانت قد أقيمت النسخة الماضية للبطولة العربية للأندية بالمملكة العربية السعودية وشهدت اكتساح مصري للبطولة حيث فاز إنبي بمنافسات الرجال فيما فاز فريق الزمالك بلقب السيدات.

الجدير بالذكر أن مصر قد استضافت البطولة العربية للأندية عام 2022 وشهدت فوز فريق إنبي بمنافسات الرجال بينما فاز وقتها فريق الأهلي على صعيد السيدات.