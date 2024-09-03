نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد محمد عبد المنعم.. نيس الفرنسي يضم صفقة عربية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي نيس، الناشط في الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، على موقعه الإلكتروني الرسمي، ضم لاعب منتخب تونس علي العابدي في صفقة انتقال من فريق كان، الناشط بدوري الدرجة الثانية الفرنسي.

نيس الفرنسي يضم صفقة عربية جديدة

وتعتبر هذه هي ثالث تجرية للمدافع التونسي، 30 عاما، في فرنسا بعد ناديي إف سي باريس ومالهيربي كان، علما بأنه كان قد اختير في الموسم الماضي ضمن الفريق المثالي لدوري الدرجة الثانية.

وقال فلوريون موريس، المدير الرياضي لنادي نيس "علي متخصص في هذا المركز، إنه لاعب يساري من الطراز الرفيع. إنه يتمتع بإمكانيات كبيرة، هجومي وقوي، وجيد في إنهاء الهجمات".

أوضح موريس "لقد قضى العابدي مواسم جيدة جدا في دوري الدرجة الثانية، ونحن مقتنعون بقدرته على الوصول إلى مستوى جديد معنا".

ويتواجد العابدي في معسكر المنتخب التونسي في تونس حاليا استعدادا لمباراتيه ضد مدغشقر وجامبيا ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا المقررة في المغرب عام 2025.