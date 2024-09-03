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أحمد جودة - القاهرة -



تلقى مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، خلال الفترة الماضية عرضًا رسميًا من نادي خورفكان الإماراتي، للتعاقد مع كريم الدبيس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

انفراد.. "دوت الخليج الرياضي" ينشر صورة العرض الإماراتي لضم نجم الأهلي



ويرغب الفريق الإماراتي في الحصول على خدمات الدبيس على سبيل الإعارة ليناير المقبل مع أحقية الشراء بشكل نهائي.



وتألق اللاعب بشكل لافت خلال بطولة أولمبياد باريس 2024، مما جعل بعض الأندية العربية والخليجية ترغب في الحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي.

كولر يرفض رحيل الدبيس بسبب معلول



وعلم "دوت الخليج الرياضي"، أن السويسري مارسيل مولر المدير الفني للقلعة الحمراء، رفض رحيل اللاعب نهائيًا في الفترة الحالية لحاجه الفريق لخدماته خاصة بعد إصابة التونسي علي معلول.



وينفرد "دوت الخليج الرياضي" بنشر صورة ضوىية، من العرض الرسمي الذي تقدم به خورفكان الإماراتي للأهلي للتعاقد مع الدبيس.

