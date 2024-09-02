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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عقب مباراتهم مع ريال بيتيس، بنتيجة هدفين دون رد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، عن ضغط الصحافة على مبابي.

كارلو أنشيلوتي يهاجم الصحافة بسبب كيليان مبابي

انضم كيليان مبابي إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد لمدة ٥ مواسم في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

شارك مبابي في ٥ مباريات مع الفريق منذ انضمامه، الأولى كانت السوبر الأوروبي عندما ساهم بهدف في فوز المرينجي على اتلاتنا والتتويج باللقب، ثم ٤ مباريات في الدوري الإسباني، تعادل في مبارايتين، وانتصر في جولتين، لكنه لن يساهم الا في هدف واحد.

أوضح أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، إجابة على سؤال أحد الصحفيين عن الضغط الملقاه على مبابي، ان من يجعله تحت ضغط هو حديث الصحافة.

أتم حديثه قائلًا إن لا احد بالفريق يمارس عليه أي ضغط نحن نساعده، فيني أعطاه ضربة الجزاء، نحن نثق في إمكانياته وما يستطيع فعله وتقديمه.

