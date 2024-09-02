نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام خرافية.. ماذا قدم محمد صلاح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول، أرقامه المميزة مع الريدز بعد تألقه ضد مانشستر يونايتد في قمة الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح ليفربول، في الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، بالمباراة التي أقيمت على ملعب “أولد ترافورد”.

وتفوق ليفربول، على حساب مانشستر يونايتد في الشوط الأول بثنائية نظيفة، سجلها لويس دياز وكلا الهدفين من صناعة محمد صلاح.

وسجل محمد صلاح، هدف ليفربول الثالث في مرمى مانشستر يونايتد خلال الدقيقة “56”.

أرقام محمد صلاح في البريميرليج هذا الموسم حتى الآن :

خاض محمد صلاح مع ليفربول 3 مباريات.

نجح محمد صلاح في 6 مساهمات تهديفية، إذ سجل 3 أهداف وصنع مثلهم.

وتمكن صلاح، التسجيل في أول 3 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي لأول مرة في مسيرته.

وأصبح محمد صلاح، هو أول لاعب يسجل 3 أهداف ويصنع 3 تمريرات حاسمة في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم.