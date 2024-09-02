تيجريس يصعد لوصافة الدوري المكسيكي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق تيغريس الفوز خارج قواعدة على بوماس أونام بثلاثة أهداف مقابل واحد، وصعد للمركز الثاني بترتيب مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي (أبرتوار 2024)، وذلك في ختام الجولة السادسة من البطولة.

سجل أوزيل هيريرا ثنائية وأحرز الأوروغواياني فرناندو جورياران الهدف الثالث للضيف، في حين أحرز هدف صاحب الأرض الأرجنتيني فونيس موري، في مباراة أقيمت في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

تيغريس يصعد لوصافة الدوري المكسيكي



وبالانتصار رفع تيجريس رصيده إلى 14 نقطة في وصافة الترتيب، متقدما بفارق الأهداف فقط على تولوكا الثالث وتيخوانا الرابع. ويبتعد ثلاثتهم بنقطتين عن كروز أزول الذي حافظ على الصدارة هذه الجولة بعدما أمطر شباك ضيفه أمريكا بأربعة أهداف متغلبا عليه 4-1.



أما بوماس فتجمد رصيده عند عشر نقاط بالمركز التاسع.

وفي مباراة أخرى صباح الاثنين، فاز سانتوس لاجونا على ضيفه نيكاكسا 3-2.

وبالانتصار رفع سانتوس رصيده إلى خمس نقاط بالمركز الـ15، أما نيكاكسا فتوقف رصيده عند 7 نقاط في المرتبة الـ11.