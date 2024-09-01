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أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤولو نادي الزمالك في التعاقد مع صفقة جديدة، من أجل تعزيز صفوف فريق كرة القدم النسائية بالنادي بقيادة عادل حسين، وضم مهاجمة منتخب فلسطين الأول وتحت عشرين عامًا للسيدات، ميرال خضر قسيس قادمة من صفوف فريق ديار بيت لحم الفلسطيني في صفقة انتقال حر، من أجل تعزيز صفوف فريقه خلال الميركاتو الجاري.

الزمالك يضم مهاجمة منتخب فلسطين ميرال خضر قسيس

وأتم نادي الزمالك الحصول على خدمات اللاعبة الفلسطينية ميرال خضر قسيس، صاحبة الـ "18 عامًا" مهاجمة نادي الديار ومنتخبي فلسطين للسيدات، لتكون بذلك ثاني صفقات الزمالك الإفريقية بعد الغانية أبيجيل ساكيوا.

وأكد حاتم شعبان وكيل أعمال اللاعبة في تصريحات خاصة لـ"": "أن نادي الزمالك نجح في إنهاء المفاوضات مع اللاعبة وناديها رسميًا، وحصل على توقيعها على أن تمثل الأبيض لمدة موسمين، تبدأ من الميركاتو الحالي وتنتهي بنهاية موسم 2025-2026".

وأضاف وكيل أعمال اللاعبة: "نادي الزمالك حصل على توقيع ميرال خضر قسيس عبر الإيميل خلال الساعات الماضية، وتسلم أيضًا المخالصة الخاصة بها من أجل قيدها، وستصل اللاعبة مصر خلال أيام للإعلان الرسمي عن الصفقة والانتظام في مران الفريق".

جدير بالذكر أن ميرال خضر مواليد 2006 وتمثل منتخبا فلسطين الأول والشابات لكرة القدم النسائية، ونجحت الموسم المنصرم في إحراز 45 هدفا مع نادي الديار، بالإضافة لـ 10 أهداف مع منتخب فلسطين أخرهم ببطولة آسيا بالسعودية الشهر المنصرم