نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الأهلي والفتح في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة الفوز على نظيره فريق الفتح بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن.

ملخص أهداف مباراة الأهلي والفتح

وسجل دجانيني تافاريس الهدف الأول في الدقيقة 54 صنع الموسى وانتهت المباراة 1/0.

ترتيب الأهلي والفتح

ويحتل الراقي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعد تحقيق فوز وخسر مباراة بينما يأتي فريق الفتح في المركز الثامن برصيد ثلاث نقاط حيث فاز بلقاء وهزم بالاخر ولم يتعادل.