رضا عبد العال: الزمالك منح الدوري للأهلي هذا الموسم وقرار الإنسحاب من القمة خطأ

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، أن مجلس إدارة الزمالك منح النادي الأهلي لقب الدوري العام هذا الموسم على طبق من ذهب.

وحقق النادي الأهلي لقب الدوري للمرة 44 في تاريخه هذا الموسم، وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه بيراميدز الذي أنهى الموسم في المركز الثاني برصيد 79 نقطة.

تصريحات رضا عبد العال عن فوز الأهلي بالدوري

وقال عبد العال في تصريحات تلفزيونية: مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب أخطأ بانسحابه من مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري، خاصًة أن اتحاد الكرة ورابطة الأندية لم ينفذا المطالب الأربعة التي حددها الأبيض في بيانه.

وأضاف: قرار انسحاب الزمالك من مباراة القمة كان خطأ من الإدارة، بل صَب في مصلحة الأهلي الذي تمكن من إراحة لاعبيه.

وتابع: كنت أتمنى ابتعاد جماهير الزمالك عن حضور مباريات الفريق بعد قرار مجلس إدارة النادي بالانسحاب من مباراة القمة.