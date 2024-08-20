نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 مليون دولار.. الشناوي يكشف تفاصيل عرض بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وحارس منتخب مصر الأول، مفاجأة عن عرض نادي بيراميدز لضمه من الأهلي، في الموسم الماضي.

ورفض قائد القلعة الحمراء، العديد من العروض الخارجية الضخمة لضمه في المواسم الماضية، متمسكا بالبقاء داخل صفوف الأهلي، في ظل احتياج الفريق لخدماته بسبب المنافسة على بطولات عديدة في الموسم.

الشناوي يكشف قيمة عرض بيراميدز لضمه

وقال الشناوي في تصريحاته مع سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" لن اتواجد داخل مصر في فريق إلا الأهلي، وبيراميدز فاوضني في بداية تكوين الفريق".

وتابع:" أحمد حسن كان مسؤول داخل النادي وتحدث معي للانتقال إلى صفوف النادي".

وأشار:" بيراميدز في ذلك الوقت عرض علي عقد قيمته 2 مليون دولار لضمي نهائيا، وتم الرد على هذا العرض بالرفض ثم جددوا العرض بعد مشاركتي في كأس العالم بمبلغ 4 مليون دولار على سبيل الإعارة وتم رفضه أيضا".

واختتم:" أخطط لمستقبلي جيدا، وواثق أن مسؤولي الأهلي لن يتركوني ابدا، والجميع من أبناء الأهلي حلمهم ختام مسيرتهم داخل القلعة الحمراء".