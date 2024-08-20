نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشناوي: رفضت الانتقال إلى النصر السعودي مقابل 500 مليون لهذا السبب.. ولست نادما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، عن كواليس جديدة في مفاوضات نادي النصر السعودي السابقة لضمه في الصيف الماضي.

وكان الشناوي قد دخل ضمن خطة التعاقدات التي يرغب العالمي في ضمها الموسم الماضي، إلا أن اللاعب فضل البقاء داخل القلعة الحمراء في ظل منافسة الفريق على العديد من البطولات.

الشناوي يتحدث عن عرض النصر السعودي

وأكد محمد الشناوي في تصريحاته مع سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" النصر السعودي قدم عرض مالي ضخم لضمي يصل إلى 500 مليون في 3 مواسم ورفضت".

وتابع:" لا أندم على أي قرار أخذته ومنه رفض عرض النصر، ولن أرحل عن الأهلي إلا بموافقة إدارة النادي".

وأختتم:" الإدارة تقدر دائما العروض التي ارفضها ولا أشعر بأي قلق بشأن مفاوضات تجديد عقده مع الفريق، ولا توجد أي أزمات أو خلاف في أي اجتماعات".