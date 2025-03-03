Lenovo تعلن عن أول حاسب محمول مزود بكاميرا مدمجة في الشاشة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 مارس 2025 12:31 مساءً - كشفت Lenovo عن حاسب محمول متطور مجهز بكاميرا ويب عالية الدقة مدمجة في الشاشة كما في الهواتف الذكية الحديثة.

أكثر ما يميز حاسب Yoga Air X AI Yuanqi Edition الجديد هو كاميرته التي أتت بدقة 32 ميغابيكسل، والتي تم دمجها في الشاشة كما في الهواتف الذكية، الأمر الذي مكن المصممين من جعل شاشة الحاسب تبدو متناظرة وبحواف رقيقة ولا توجد فيها أية فتحات أو إطارات في قسمها العلوي.

توفر كاميرا الويب الموجودة في هذا الحاسب صورة عالية الدقة، كما حصلت على ميزات لتحسين جودة الصورة أثناء مكالمات الفيديو، وبالإضافة إلى الكاميرا المميزة حصل الجهاز على نظام صوتي مميز مدعوم بأربعة مكبرات صوت عالية الأداء، باستطاعة إجمالية تعادل 10 واط، كما حصل نظام الصوت على تقنيات Smart AM وDolby Atmos.

أما شاشة الحاسب فجاءت من نوع OLED، مقاسها 14 بوصة، ترددها 120 هيرتز، وقادرة على عرض فيديوهات بدقة 4K، ودعمت الشاشة بتقنيات DisplayHDR True Black 600 و Dolby Vision.

يعمل الحاسب بمعالج Intel Core Ultra 7 258V، وذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بسعة 32 غيغابايت، وذاكرة داخلية من نوع PCIe Gen 4 بسعة 1 تيرابايت، كما حصل على معالج رسوميات متطور يوفر التعامل المريح مع برمجيات Adobe Premiere pro وAfter Effects.