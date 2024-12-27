انت الأن تتابع خبر أسوس تعلن قرب إطلاق أخف حاسوب محمول من فئة “كوبايلوت بلس” بأحدث التقنيات في السوق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم إطلاق أخف حاسوب محمول من فئة “كوبايلوت بلس” حيث انه يتميز بعمر بطارية طويل يصل إلى 32 ساعة بين الشحنات لذلك تدعي شركة أسوس أن أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها في سلسلة Zenbook الشهيرة ستكون الأخف وزنًا في العالم في فئة أجهزة الكمبيوتر Copilot Plus المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

إطلاق أخف حاسوب محمول من فئة “كوبايلوت بلس”

من المتوقع أن يتم الإعلان عن الجهاز بالكامل في 7 يناير في حدث الإطلاق Always Incredible في معرض CES 2025 في لاس فيجاس، حيث تدعي أسوس أن الكمبيوتر الشخصي الجديد يجمع بين الأداء الممتاز والقدرة على الحمل من خلال الاهتمام بالبساطة والطبيعة.

يُعتقد أن معالجات Snapdragon X المشهورة بكفاءتها في استخدام الطاقة هي التي تعمل على تشغيل الأداة كما أظهرت الاختبارات أن المعالجات المماثلة مثل Snapdragon X Elite المستخدمة في أجهزة أخرى مثل ThinkPad T14s من Lenovo يمكن أن تحقق عمر بطارية يصل إلى 21 ساعة.

ستكون أجهزة الكمبيوتر المحمولة خفيفة الوزن مثل Lifebook UH-X من Fujitsu وسلسلة Gram من LG والتي توفر تصميمات أقل من كيلوغرام واحد دون التضحية بالأداء الهائل منافسين شرسين للكمبيوتر المحمول.

حتى موعد الإطلاق الرسمي هناك إمكانية للتخمين حيث لم تكشف شركة أسوس بعد عن خصائص الجهاز الدقيقة أو تكلفته أو وزنه، وللمنافسة بشكل مباشر في سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة خفيفة الوزن من المحتمل أن يحتوي الجهاز على شاشة مقاس 13 بوصة.

موعد معرض CES 2025