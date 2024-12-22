انت الأن تتابع خبر شركة OpenAI تعلن عن كيفية تفعيل خدمة رقم "ChatGPT" على واتساب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كيفية تفعيل خدمة رقم “ChatGPT” على واتساب، أعلنت شركة OpenAI، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، عن إطلاق رقم “ChatGPT” على منصة واتساب، مشيرة إلى توفير الوصول إلى الذكاء الاصطناعي لجميع المستخدمين حول العالم، ويأتي هذا الإعلان مع وصول روبوت الدردشة الذكي “ChatGPT” إلى واتساب، حيث يهدف توفير رقم “ChatGPT” إلى تسهيل التفاعل مع الروبوت من خلال ردود سريعة وطبيعية على الاستفسارات، كما قامت الشركة بتيسير الوصول إليه عبر استخدام الماسح الضوئي QR.

يعتبر “WhatsApp GPT”،

الذي أعلنت عنه OpenAI، جزءا من سلسلة التحديثات التي تهدف إلى توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي وجعله أكثر تفاعلا مع الجمهور، ضمن برنامج 12 يوما من OpenAI.

مميزات شات جي بي تي

تعرف على أهم المميزات:

توفير إجابات على أي سؤال.

دعم المبرمجين في تصحيح وكتابة وشرح الأكواد البرمجية.

المساعدة في إنشاء سير ذاتية احترافية.

إعادة صياغة النصوص للصحفيين.

إنشاء محتوى وكتابة نصوص متنوعة.

إنتاج صور إبداعية من النصوص المكتوبة.

حل المعادلات الرياضية مع توضيح خطوات الحل.

توفير نموذج لإنشاء محتوى بعدة لغات.

يعتبر رفيقا ممتازا للمحادثة بفضل طريقته السلسة.

عيوب شات جي بي تي

اليكم عيوب شات جي بي تي:

التأثير على القرارات، وخاصة لدى المراهقين.

يعتمد على معلومات حتى عام 2021، لأنه تم تطويره في 2022.

لا يتيح التعبير عن الآراء السياسية، لكنه يميل إلى دعم القضايا البيئية.

قد تحتوي المعلومات المعطاة على أخطاء.

تقييمه باللغة العربية جيد ولكنه ليس ممتازا، حيث يحتوي على أخطاء بسيطة.

خطوات تنزيل ChatGPT على واتساب

طريقة تنزيل ChatGPT على واتساب:

قم بحفظ رقم شات جي بي تي وهو: +1 (800) 242-8478، على هاتفك أو عبر إضافة جهة اتصال جديدة.

ابدأ الدردشة مع شات جي بي تي على واتساب، أو قم بإجراء اتصال صوتي.

أرسل أسئلتك للحصول على إجابات فورية.

طريقة تفعيل الذكاء الاصطناعي على واتساب