Xiaomi تطلق ”مترجما ذكيا” للنصوص

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 10:34 صباحاً - أعلنت Xiaomi عن جهاز متطور وصغير الحجم يمكن استعماله لترجمة النصوص المكتوبة .

وأشارت Xiaomi إلى أن جهاز Dictionary Pen C1 الجديد يشبه القلم الذكي، ومجهّز بماسح ضوئي يمكنه التعرف على الكلمات وترجمتها بسرعة، فمبجرد تمرير الماسح فوق كلمة أو عبارة ما يقوم الجهاز بترجمتها فوريا.

وأشارت صحيفة Gizmochina إلى أن الجهاز زوّد بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على الكلمات وترجمتها، وحصل قاموسه اللغوي على الكثير من الكلمات والمفردات المستخدمة في التعليم في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، كما يمكن لهذا الجهاز التعرف على الكلمات والعبارات بدقة تصل إلى 98%، ويمكنه معالجة العبارات بسرعة كبيرة تصل إلى 0.3 جزء من الثانية.

والمميز في هذا الجهاز هو أنه لا يحتاج للاتصال بالإنترنت لترجمة النصوص، كما زوّد بتقنيات تمكنه من ترجمة العبارات الصوتية، وجهّز بشاشة مستطيلة بمقاس 3.02 بوصة لعرض البيانات، وذاكرة داخلية بسعة 32 غيغابايت، وبطارية تكفيه ليعمل 100 يوم تقريبا بعد شحنها بشكل كامل، كما صنع من مواد متينة وصديقة للبيئة.