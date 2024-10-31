شكرا لاهتمامك لمعرفة ‏الطفرة الجديدة وصلت.. مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي s25 ultra وموعد اطلاقه في الأسواق والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

‏يبحث عدد كبير من الافراد المهتمين بالهواتف المحمولة عن تسريبات هاتف سامسونج جالاكسي s25 ultra وسعره ومواصفاته، حيث تعمل شركة سامسونج العالمية على تقدم افضل الشركات المصنعة للهواتف والالكترونيات ، كما تعمل الشركة على إصدار العديد من الهواتف المحمولة التي تتميز بالعديد من المميزات، حيث تتمير هواتف شركة سامسونج ببطاريات ضخمة قادره علي العمل طوال اليوم ، ومن خلال المقال التالي سوف نتعرف على كافة التفاصيل ‏الخاصة بهاتف s25 ultra.

‏s25 ultra

تأتي مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي ‏s25 ultra المتوقع اطلاقه في الأسواق خلال بداية العام المقبلة، على النحو التالي..

يأتي بشاشة من النوع LTPO، وبتقنية AMOLED 2X، وحجمها بلغ 6.8 بوصة، كما تدعم الشاشة تحديث 120Hz بدرجة سطوع 2600 مما يجعل الشاشة افضل و اكثر سلاسة.

كما يأتي الهاتف بأربع كاميرات خلفية بدقة 200 و 10 و 50 و 50 ميجا بيكسل.

نوع بطارية الهاتف ليثيوم أيون وهو من اجود أنواع البطاريات في السوق، وسعتها 5000 مللي أمبير، هذا بالإضافة الى أنها تدعم الشحن

السريع بمعدل 45 واط .

ويزن الهاتف 219 جرام.

الألوان المتاحة لهاتف سامسونج جلاكسي S25 الترا حاليا هو الأسود التيتانيوم.

يدعم الهاتف بصمة مثبتة تحت الشاشة، هذا بالإضافة الى دعمه لخاصية الفتح ببصمة الوجه ( face unlock).

يأتي بنظام تشغيل الهاتف اندوريد 15.

الهيكل الخارجي للهاتف “الظهر و الجانبين” يتكون من البلاستيك المقوي المضاد للكسر.

شبكات الجيل يدعم الهاتف شبكات الجيل من الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G حتى الجيل الخامس 5G.

يدعم تقنية استخدام شريحتين اتصال من نوع Nano Sim.

لا يدعم وجود سماعات خارجية مع محتويات العلبة.

الهاتف مقاوم للماء و الغبار.

لا يدعم الهاتف خاصية وضع كارت ميموري لزيادة مساحة التخزين.

يأتي بمنفذ ال USB كما جاء الهاتف بسعة 3.2 ونوعها تايب سي.

يدعم الهاتف تقنية ال GPS.

يدعم الهاتف ميكروفون لتقنية عزل الضوضاء الخارجية.

مميزات هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra

كما تأتي مميزات هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra وفقًا للتالي..