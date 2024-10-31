انت الأن تتابع خبر «احذر وبشدة انت متراقب».. ظهور هذه العلامات على حسابك تعني أن هناك من يتجسس عليك ويعرف كل أسرارك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد استخدام تطبيق واتساب أصبح على نطاق واسع ومنتشر في كل العالم، لأنه قد اصبح من افضل واسهل التطبيقات للدردشة والتواصل على الانترنت، ويتم استخدامه 1.2 مليار شخص في العالم بشكل كبير لتبادل الرسائل والاتصال وتبادل جميع الصور والمستندات والفيديوهات، وهذا لسهولة لذلك التطبيق فى الاستخدام، لكن تعرض هذا التطبيق لأهميته الى الاختراق والتجسس على بيانات الأفراد وهذا سوف نتعرف عليه بالتفصيل لأهمية هذا الموضوع بالنسبة للجميع خلال مقال اليوم.

خطوات التعرف على ان الواتساب مراقب

أن تطبيق واتس اب من التطبيقات المشفرة إلا أنه ما يحصل أن يتعرض لشىء من الاختراق من قبل القراصنة ومراقبة الحساب وهذا بسهولة تستطيع معرفته عن طريق إجراء بعض

الخطوات الآتية:

يتم فتح الاعدادات في واتس اب.

ثم اختيار واتساب ويب.

يقوم بالانتقال الى صفحة الرمز ثم فتح الكاميرا فاذا ظهرت صورة الهاتف فهذا يدل على أن حساب الواتس محمي.

اما اذا ظهر موعد غير مناسب مع الوقت الحالي فهذا يوضح أن هناك اختراق للحساب الشخصى.

يلزم على صاحب الحساب أن يتم أخذ التدابير اللازمة لحماية حساب واتس اب الشخصي الخاص به.

طرق حماية واتس اب من التجسس

يمكن حماية واتساب من التجسس بالقيام بهذه الخطوات على النحو الآتي: