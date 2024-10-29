Xiaomi تستعد لإطلاق هاتفها الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 07:30 صباحاً - تستعد Xiaomi لإطلاق هاتف Poco C75 المجهّز بمواصفات تجعله أحد أقوى المنافسين في عالم الأجهزة المحمولة.



يأتي الهاتف بهيكل مصنوع من أجود المواد، أبعاده (171.9/77.8/8.2) ملم، وزنه 204 غ.

وشاشته جاءت IPS LCD، مقاس 6.88 بوصة، دقة عرضها (1640/720) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 600 شمعة/م تقريبا.

يعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات HyperOS، ومعالج Mediatek Helio G81 Ultra، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وكاميرته الأساسية حصلت على عدسة بدقة 50 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 13 ميغابيكسل.

ودعمته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وتقنيات "بلوتوث-5.4"، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5160 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط.