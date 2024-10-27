شكرا لاهتمامك لمعرفة ” فلوسة عل قد جيبك” سعر ايفون 15 برو max في الدول والتعرف علي مميزات وعيوب الجهاز والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
يبحث الكثير من الأشخاص حولة الاطلاع علي سعر ايفون 15 برو max في جميع الدول العربية، ونتعرف علي مميزات iPhone 15 Pro Max، وأهم عيوب موبايل iPhone 15 Pro Max، مواصفات ايفون 15 برو max.
سعر ايفون 15 برو max
أزاد البحث عن التعرف علي سعر ايفون 15 برو max، كالتالي:
- السعر الرسمي للنسخة 256 جيجا بسعر 1200 دولار، وللنسخة 512 جيجا بسعر 1400 دولار، وللنسخة 1 تيرا بسعر 1600 دولار.
- في مصر سعر الهاتف يبدأ من 59 ألف جنية لأقل نسخة 256 جيجا في المحلات.
- في السعودية للنسخة 256 جيجا بسعر 5700 ريال، وللنسخة 512 جيجا بسعر 6700 ريال، وللنسخة 1 تيرا بسعر 7700 ريال.
- في الإمارات للنسخة 256 جيجا بسعر 5100 درهم ، وللنسخة 512 جيجا بسعر 5950 درهم ، وللنسخة 1 تيرا بسعر 6800 درهم.
مميزات iPhone 15 Pro Max
يمكنك عزيزي القارئ التعرف علي مميزات iPhone 15 Pro Max، علي النحو التالي:
- ستحصل على أقوى أداء بفضل معالج ابل الأحدث بتكنولوجيا الـ 3 نانو مع اداء خيالي في الألعاب.
- سماعات ستيريو لتحصل على تجربة صوتية فريدة من نوعها.
- فريم من التيتانيوم أقوى مع وزن أخف كما يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار بشهادة الـ IP68.
عيوب موبايل iPhone 15 Pro Max
نستعرض عيوب موبايل iPhone 15 Pro Max، علي النحو التالي:
- يفتقد إلى منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن وهذا طبيعي في الهواتف الرائدة.
- علبة الهاتف لا تحتوى على رأس الشاحن أو جراب.
- فريم الموبايل سهل التبصيم في اللون الأزرق والأسود.
- ما زالت سرعات الشحن بطيئة ولم يتم جعلها بالشكل الذي يناسب الوقت الحالي.
مواصفات ايفون 15 برو max
نتعرف علي مواصفات ايفون 15 برو max، كالتالي:
- يدعم الهاتف خاصية الدفع اللاتلامسي الـ NFC.
- يدعم الهاتف شريحة إتصال من نوع Nano Sim وشريحة إتصال من نوع eSim أو شريحتين اتصال.
- يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G.
- الخامات المستخدمة في الهاتف تأتي من الزجاج مع إطار من معدن التيتانيوم.