شكرا لاهتمامك لمعرفة “ببطارية ممتازة” ‏هاتف samsung galaxy s25 ultra.. تعرف علي مواصفات وأهم المزايا وعيوب الهاتف قبل طرحه في الأسواق والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

‏خلال غضون اللحظات الراهنة بدأ الكثير من محبي هواتف سامسونج بالبحث حول ما هي مواصفات هاتف samsung galaxy s25 ultra، حيث أصدرت شركة سامسونج أحدث هواتفها في سوق الموبايلات والتي ينضم للفئة المتوسطة، حيث إن الهاتف ينافس الهواتف الأخري الحديثة وذلك بسبب مواصفات الرائعة من حيث التقنية الكاميرا وكذلك الهاتف مقاوم للماء، إليكم من خلال موقعنا سنعرض لكم كافة التفاصيل تابعونا عبر هذا التقرير.

‏samsung galaxy s25 ultra

ونعرض لكم مواصفات هاتف ‏samsung galaxy s25 ultra، وهي كالتالي:

يأتي هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra بمجموعة متنوعة من الألوان بما في ذلك الأسود الداكن والأخضر والكريمي واللافندر.

ويأتي هاتف سامسونج جلاكسي s25 الترا بشاشة LTPO AMOLED 2X بقياس 6.8 بوصة

ودقة شاشة 1440×3120 بمعدل 505 بكسل لكل بوصة، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز مع سطوع 2600 شمعة.

ويضم هاتف سامسونج جلاكسي s25 الترا أيضًا معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4

بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي تتراوح من 8 إلى 16 جيجابايت.

وتأتي كاميرا السيلفي بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة F/2.2، وتدعم تقنية Dual Pixel والتصوير بزاوية واسعة، وتقنية HDR.

تأتي هاتف سامسونج جلاكسي s25 الترا بأربع كاميرات خلفية بدقة 200 و10 و50 و50 ميجابكسل وفتحة عدسة

ويتميز بسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت، كما يأتي بنظام تشغيل أندرويد 14.

ويحتوي على معالج من شركة كوالكوم ضمن فئة Snapdragon 8 Gen 4، بتقنية تصنيع 3 نانومتر.

وتأتي الكاميرا ذات التقريب البصري 3x مزودة بمستشعر Samsung ISOCELL بدقة 50 ميجابكسل.

مميزات هاتف سامسونج جلاكسي s25 الترا

يتميز هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra بدقة 200 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7.

ويتميز هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra بكاميرا عالية الدقة.

يدعم منفذ 3.5 للسماعات الخارجية.

يدعم تسجيل الفيديوهات بجودة 8K و4K.

يدعم سماعات ستيريو.

بطارية ذات سعة عالية يمكن أن تدوم ليوم كامل دون الحاجة لإعادة الشحن.

نظام التشغيل الحديث أندرويد 15.

عيوب هاتف سامسونج جلاكسي s25 الترا