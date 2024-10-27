شكرا لاهتمامك لمعرفة “أعرف الجديد” تحديث الايفون ios 18 وقائمة بهواتف iPhone المؤهلة لتحديث iOS 18 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تداول الأيام الماضية على جميع محركات البحث التساؤول عن المعلومات الخاصة المعلنة عن تحديث الايفون ios 18، من مميزات وكيفية التنزيل وقاموا مستخدمى ايفون بالبحث عن الأجهزة المؤهلة للتحديث، فا سنعرض اليكم التفاصيل الملمة بالموضوع فى السطور التالية فى موقعنا الأخبارى اقرأ نيوز.

تحديث الايفون ios 18

بعد ان أطلق تحديث الايفون ios 18، التى يعتبر من ضمن التطوير والتحول الكبير فى عالم الايفون، تسائل الكثير من الأفراد عن المميزات التى يقدمها تحديث الايفون ios 18، وجاءت المميزات على النحو التالى:

أعلن بأنه يمنح تحديث iOS 18 المستخدمين حرية أكبر في تخصيص شاشات الهواتف الخاصة الرئيسية الخاصة بهم، حيث يتمكنوا من خلال التحديث القيام بترتيب الرموز والأدوات بحرية.

أصبح مركز التحكم أكثر مرونة وقابلية للتخصيص، حيث يمكن للمستخدمين ان يقوموا بإضافة أدوات تحكم مخصصة والقيام ايضا بتغيير حجمها.

أعلن بأنه سوف يشهد تطبيق الرسائل تحسينات كبيرة، من ضمنها إمكانية تخصيص الرسائل وإضافة تأثيرات إليها، ودعم رسائل RCS.

تم تصميم واجهة تطبيق الصور بشكل جديد لتصبح أكثر سهولة في الاستخدام وتنظيم الصور.

أصبح متصفح Safari أكثر ذكاءً مع أضافة ميزات جديدة مثل Highlights و Reader.

يقدم iOS 18 تجربة ألعاب أفضل مع وضع الألعاب الذي يحسن الأداء.

أصبح تطبيق Wallet فى التحديث الجديد أكثر فائدة وإمكانية إضافة أنواع جديدة من البطاقات والتحكم في المدفوعات.

يركز تحديث iOS 18 على حماية خصوصية المستخدمين من خلال ميزات مثل إخفاء التطبيقات وحماية كلمات المرور.

أصبح تطبيق Wallet أكثر فائدة مع إمكانية إضافة أنواع جديدة من البطاقات والتحكم في المدفوعات.

قائمة بهواتف iPhone المؤهلة لتحديث iOS 18

وأعلن عن قائمة الهواتف المؤهلة لتحديث iOS 18، والتى جاءت على النحو التالى: