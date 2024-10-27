شكرا لاهتمامك لمعرفة أحدث اصدارات شركة أوبو.. مواصفات هاتف oppo find x8 ومميزاته وإمكانياته العالمية وسعره في الأسواق والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

قامت شركة أوبو بالإعلان عن هاتف Oppo Find X8، والذي يعتبر أحد هواتفها الرائدة، و يتميز هذا الجهاز بمواصفات مذهلة تجعله منافسا قويا في السوق، حيث يوفر أداء استثنائي مقابل السعر، ويعتمد الهاتف على معالج بمعمارية 3 نانومتر، مما يضمن كفاءة عالية في الأداء مع استهلاك أقل للطاقة.

‏oppo find x8

مواصفات هاتف Oppo Find X8 تتمثل في:

الشبكة: يدعم تقنيات GSM / HSPA / LTE / 5G.

الأبعاد: 157.4 × 74.3 × 7.9 ملم.

الوزن: 193 جرام.

الحماية: مقاوم للغبار والماء بمعيارية IP68.

نوع الشاشة: شاشة AMOLED، تدعم 1 مليار لون، بمعدل تحديث 120Hz، وتقنية Dolby Vision وHDR10+، مع سطوع يصل إلى 800 نيت (عادي) و1600 نيت (الذروة).

حجم الشاشة: 6.59 بوصة.

دقة الشاشة: 256 × 2760 بكسل.

حماية الشاشة: مزودة بزجاج أمامي وخلفي مع إطار من الألومنيوم.

نظام التشغيل: Android 15 مع واجهة ColorOS 15.

المعالج: معالج Mediatek Dimensity 9400 (بتقنية 3 نانومتر).

معالج الرسوميات: Immortalis-G925.

كارت ميموري: لا يدعم إضافة كارت ميموري.

مساحة التخزين الداخلية:

256GB مع 12GB RAM

256GB مع 16GB RAM

512GB مع 12GB RAM

512GB مع 16GB RAM

1TB مع 16GB RAM

الكاميرا الخلفية: كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل (عدسة واسعة)، كاميرا بدقة 50 ميجا بيكسل (عدسة بيريسكوب)، كاميرا بدقة 50 ميجا بيكسل (عدسة فائقة العرض).

الكاميرا الأمامية: 32 ميجا بيكسل، f/2.4.

جودة الفيديو: الكاميرا الخلفية تدعم تصوير فيديو حتى 4K@30/60fps، الكاميرا الأمامية تدعم تصوير فيديو حتى 4K@30/60fps.

مميزات هاتف ‏oppo find x8

مدخل 3.5 ملم: متوفر.

الراديو: غير مدعوم.

تقنية NFC: مدعومة.

USB: Type-C 2.0.

السينسور: مستشعر بصمة تحت الشاشة (بصري)، ومقياس تسارع، وجيروسكوب، ومستشعر قرب، وبوصلة، ومستشعر طيف الألوان.

البطارية: سعة 5630 مللي أمبير.

سرعة الشحن: شحن سلكي بسرعة 80 واط.

شحن لاسلكي بسرعة 50 واط.

سعر هاتف Oppo Find X8

يبدأ السعر الرسمي لهاتف Oppo Find X8 من 550 يورو لنسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، أما في المملكة العربية السعودية، فيتراوح سعر الهاتف من 2300 ريال سعودي.