شكرا لاهتمامك لمعرفة ” بإمكانيات عالية”تسريب مواصفات realme gt6 وأهم مميزاته والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تسعر شركة ريلمى الى تطور سلسلة هواتف Realme GT Neo 6 في السوق الصيني، ويوجد هناك الكثير من التسريبات الخاصة بطرح سعر ومواصفات realme gt neo 6 se، والتي أشارت الى أن شركة ريلمي تسعى الى تحديثها كما سوف نعرض التفاصيل من خلال مقالنا عبر موقعنا الإخبارى إقرا نيوز. تسريب مواصفات realme gt6

من المقرر أن تقوم شركة ريلمي بإطلاق هاتفها الجديد بأسم Realme GT Neo 6 SE الأسبوع القادم، ومن المتوقع أن يحتوي هذا الهاتف على العديد من المزايا والمواصفات الجيدة وفقا للتوقعات، حيث بدأ اسم شركة ريلمي يُسمع كثيرا في سوق الهواتف الذكية خلال السنوات الأخيرة، وتعمل على إطلاق موديلات جديدة للحفاظ على هذا النجاح، وقد ظهرت العديد من التسريبات حول هذا الجهاز كما الأتى:

يحتوى الهاتف على شاشة LTPO OLED بدقة 1.5. يحتوى الهاتف علي عمل معالج Snapdragon 7+ Gen 3 وبطارية بقوة 5500 مللي أمبير في الساعة. يحتوى الهاتف على أهم ما في تلك المواصفات ميزة LTPO للهاتف التي تعمل على توفير عمر بطارية الهاتف بشكل استثنائي، وذلك من خلال استهلاك طاقة أقل. يحتوى الهاتف على شمول الهاتف على المعالج الأقوى Snapdragon 8s Gen 3. يحتوى الهاتف على شاشة OLED بدقة 1.5K.

يحتوى الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي في الهاتف تصل سعتها إلى 24 جيجا بايت، وأيضًا ذاكرة تخزين له سعة 1 تيرابايت.

مميزات هاتف Realm GT Neo 6