شكرا لاهتمامك لمعرفة “مواصفات عالية بسعر بسيط” .. سعر iPhone SE 4 في مصر وموعد إصداره في الأسواق والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يرغب عدد كبير من الأشخاص المُحبين لمنتجات شركة آبل الأمريكيه، في معرفة سعر iPhone SE 4 في مصر، حيثُ تستعد الشركه لإصدار سلسلة هواتف من هذا النوع، في العام القادم 2025، ويحتوي على تحسينات كبيرة تدعم تقنيات الذكاء الإصطناعي، ومن خلال السطور التاليه لهذا المقال التابع لموقعنا الإخباري “إقرأ نيوز” نوضح لكم جميع التفاصيل.

سعر iPhone SE 4 في مصر

بعد أن راينا الكثير من التساؤلات عن سعر iPhone SE 4 في مصر، فإنه سعره حوالي أقل من 500 دولار، بما يعادل 24 ألف و 365 جنيهاً، على أن يتم طرحه في عام 2025، ويشبه تصميمه آيفون 13″، مع واجهة شاشة كاملة دون زر القائمة الرئيسية ووجود “النوتش” الذي سيحتوي على مستشعرات FaceID لأول مرة في تلك السلسلة.

مواصفات iPhone SE 4

التصميم:

تصميم عصري: تصميم أنيق يشبه iPhone 14، مع حواف مسطحة وإطار من الألومنيوم.

شاشة رائعة: واجهة الهاتف شاشة OLED بحجم 6.1 بوصة، مع ثقب في الشاشة لكاميرا FaceTime الأمامية. وداعا للنتوءات المزعجة.

الأداء:

قوة المعالجة: معالج A16 Bionic أو A17 Bionic.

نظام تشغيل iOS 17.

الكاميرات:

صور مذهلة: على الرغم من احتوائه على كاميرا خلفية واحدة، إلا أن iPhone SE 4 من المتوقع أن يلتقط صورا رائعة بفضل معالج الصور القوي وخوارزميات التصوير المتطورة من أبل.

سيلفي مميزة: ستتمتع بكاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي مرضية وإجراء مكالمات الفيديو بدقة عالية.

الميزات الأخرى: