انت الأن تتابع خبر «وحش PUBG الحقيقي وصل».. إنفينكس تفاجئ الجميع بهاتفها الجديد Infinix Hot 50 4G هتشتريه أول ما تشوفه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة Infinix عن إصدار 4G من هاتف Infinix Hot 50، في إطار التطورات لجديدة التي تنتهجها الشركة، حيث يأتي الهاتف بمعالج Helio G100، وبطارية بقدرة 5000 mAh، كما ينطلق بسعر 165 دولارا.

يتوفر هاتف Infinix Hot 50 4G بشاشة IPS LCD بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتأتي بنمط «Always On»، ويدعم استشعار البصمة عبر زر التشغيل الرئيسي في الإطار الجانبي للهاتف.

مواصفات هاتف Infinix Hot 50 4G

يأتي هاتف Hot 50 4G برقاقة معالج Helio G100 التي ترتكز على دقة تصنيع 6 نانومتر.

يدعم الهاتف ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام في ذاكرة (LPDDR4X).

سعة التخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

يدعم التخزين الخارجي في microSD حتى سعة 2 تيرابايت.

مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.6 وحجم مستشعر 1/2.76، ويدعم تسجيل فيديو بدقة 1440 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية، أو بدقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية.

كما يضم الهاتف كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

مميزات هاتف Infinix Hot 50 4G

يتميز هذا الإصدار ببطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط عبر منفذ USB-C.

وتشير الشركة المصنعة إلى أن هذه البطارية قادرة على تشغيل لعبة فري فاير لمدة تصل إلى 9 ساعات متواصلة بمعدل تحديث 90 إطارًا في الثانية، مما يجعله الخيار الأمثل لعشاق الألعاب.

ويدعم الهاتف معدل لمس سريع يصل إلى 120 هرتز، مما يضمن تجربة استخدام سلسة وسريعة الاستجابة في جميع المهام.

سعر هاتف Infinix Hot 50 4G