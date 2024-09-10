انت الأن تتابع خبر سعر ومواصفات جوال جلاكسي S24 منافس الايفون بقوة وبسعر مميز في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سعر جوال سامسونج Galaxy S24 في السعودية من المواضيع التي تثير اهتمام الكثيرين، نظرا للمواصفات المتقدمة التي يقدمها هذا الهاتف، والذي ينافس بشدة هواتف الأيفون في الأسواق. سنتناول في هذا المقال تفاصيل سعر ومواصفات جوال Galaxy S24، بالإضافة إلى أبرز مميزاته وعيوبه.

سعر جوال Galaxy S24 في السعودية

يعتبر جوال سامسونج Galaxy S24 من أبرز المنافسين لهواتف الأيفون بفضل سعره التنافسي. يعرض الهاتف بسعر 2538 ريال سعودي، وهو ما يجعله خيارا مناسبا للعديد من المستخدمين مقارنة ببقية الهواتف الذكية الرائدة في السوق.

أبرز مواصفات جوال Galaxy S24

يعتبر Samsung Galaxy S24 من بين أفضل الهواتف الذكية المتاحة حاليا، ويأتي مع مجموعة من المواصفات التي تلبي مختلف احتياجات المستخدمين. تشمل أبرز المواصفات:

كاميرا خلفية ثلاثية: كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8. كاميرا ثانية بدقة 10 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4. كاميرا ثالثة بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2.

معالج: ثماني النواة بتقنية 4 نانومتر.

نظام التشغيل: أندرويد 14.

سعة البطارية: 4000 ملّي أمبير.

شحن لاسلكي: يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط.

ذاكرة الوصول العشوائي: خياران 8 أو 12 جيجابايت.

ذاكرة التخزين الداخلية: خيارات 128، 256، أو 512 جيجابايت.

مكبرات الصوت: مكبرات ستيريو مدعمة.

أهم مميزات جوال Galaxy S24

يتميز Galaxy S24 بعدد من الخصائص التي تجعله خيارا مميزا في سوق الهواتف الذكية، بما في ذلك:

شحن سريع: تصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة فقط.

أداء ممتاز: سرعة وكفاءة عالية في معالجة المهام.

تقنيات الذكاء الاصطناعي: توفر تجربة استخدام محسنة.

جودة الصوت: تشغيل صوتي عالي الجودة.

دقة التصوير: يدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة 8K.

تحديثات مستمرة: يحصل على تحديثات نظام مستمرة لمدة سبع سنوات من تاريخ الإصدار.

عيوب جوال Galaxy S24

كما هو الحال مع أي جهاز، يحتوي Galaxy S24 على بعض العيوب التي يجب أخذها في الاعتبار:

عدم وجود منفذ سماعات الأذن: لا يحتوي على منفذ 3.5 ملم، وهو ما قد يكون مزعجًا لبعض المستخدمين.

حجم البطارية: رغم حجمها الكبير، قد تعتبر البطارية صغيرة نسبيا مقارنة ببعض المنافسين.

مساحة التخزين: قد تكون مساحة التخزين غير كافية لبعض المستخدمين، على الرغم من خيارات الذاكرة المتاحة.