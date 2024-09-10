انت الأن تتابع خبر مطلعش بـ100 ألف.. مفاجأة غير متوقعة في سعر آيفون 16 الجديد في مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن عدد من المحال التجارية المتخصصة في بيع الهواتف داخل السوق المصري، عن بدء حجز هواتف آيفون 16 الجديد، حيث يتم عرضها بأسعار تتراوح بين 100 و150 ألف جنيه، في حين أن السعر الرسمي للهاتف يتراوح بين 799 دولارًا و1200 دولارًا.

وقالت بعض المحال الكبرى في مجال بيع الهواتف الذكية داخل مصر

عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنهم خدمة حجز هواتف آيفون 16 المدعمة بالذكاء الاصطناعي في مصر، قد بدأت بالفعل، وذلك على الرغم من أن الشركة المنتجة قد قالت بأنها ستبدأ في عملية الحجز الرسمي يوم الجمعة المقبل، 13 سبتمبر.

تتراوح الأسعار الرسمية لهاتف آيفون 16 بين 799 دولارًا لأقل نسخة بسعة 128 جيجابايت، و1199 دولارًا لأعلى نسخة بسعة 256 جيجابايت. وبالعملة المصرية، تتراوح هذه الأسعار بين 38 ألف جنيه و65 ألف جنيه، ما يعكس محاولات التجار لزيادة أرباحهم بشكل كبير.

أشارت مصادر من غرفة تجار المحمول في اتحاد الغرف التجارية إلى أن هواتف آيفون 16 لم تصل بعد إلى السوق المصرية، وأن بعض التجار يستغلون فرصة عدم توافرها محليًا لزيادة الأسعار بشكل غير مبرر.

وأضافت المصادر المسؤولة في الغرفة، بأن بعض التجار يقوموا بتهريب الهواتف المحمولة من الخارج دون دفع الجمارك أو الضرائب، ثم يبيعونها بأسعار مضاعفة في السوق المصري، ناصحةكل المستهلكين بعدم الانسياق وراء هذه الأسعار المرتفعة والانتظار حتى توفر الهاتف بشكل رسمي في السوق.

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