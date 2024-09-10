انت الأن تتابع خبر معلومة تساوي ملايين.. فوائد لا تخطر على بالك لتشغيل وضع الطيران!! هتندم انك معرفتهاش من زمان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فوائد لا تخطر على بالك لتشغيل وضع الطيران، تشغيل وضع الطيران له فوائد قد لا يتوقعها البعض، فقد تم تصميم هذه الخاصية في الهواتف المحمولة لقطع جميع اتصالات الهاتف أثناء الرحلات الجوية، ورغم أن العديد من المستخدمين لا يعرفون كيفية تفعيلها أو فوائدها، فإنها تعتبر ضرورية للحفاظ على سلامة الرحلات الجوية، ويمكن معرفة المزيد عن الأسباب وراء تفعيل وضع الطيران ومميزاته من خلال متابعة الموضوع.

فوائد لا تخطر على بالك لتشغيل وضع الطيران

يظن البعض أن وضع الطيران يقتصر فقط على إيقاف البيانات والاتصالات، لكن في الحقيقة أن له فوائد إضافية، تفعيل هذا الوضع يمكن أن يعزز الأداء، ويزيد الأمان، ويحل مشاكل تتعلق بالاتصالات والتداخلات التي قد لا تكون واضحة للبعض، وتتمثل فوائده فيما يلي:

أولاً: يُستخدم وضع الطيران لتقليل التشويش على الاتصالات اللاسلكية في الطائرات.

ثانياً: يوفر حماية للخصوصية ويمنع المكالمات دون الحاجة لإيقاف تشغيل الهاتف.

ثالثا: يعزز التركيز في المهام مثل المذاكرة من خلال تجنب التشتت الناتج عن المكالمات والرسائل.

رابعا: يوفر استهلاك الطاقة ويطيل عمر البطارية عبر إيقاف جميع الاتصالات اللاسلكية.

طريقة تفعيل وضع الطيران

عند تفعيل وضع الطيران، يتوقف الهاتف عن القيام بعمليات تحتاج إلى اتصال بالشبكات مثل التنزيلات التلقائية وتحديثات التطبيقات، هذا التوقف يساعد على تحسين أداء الهاتف بتقليل إشارات الشبكة المستمرة، مما يقلل من مشاكل البطء والتداخل المرتبطة بالشبكات والبيانات، وتكون طريقة تفعيله بالشكل التالي: