انت الأن تتابع خبر دراعك اليمين في التليفون .. حيل عبقرية تفعلها لك خاصية وضع الطيران مش هتقدر تستغنى عنها .. ضاع عمرنا واحنا منعرفهاش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عادة ما يقوم الركاب عند صعودهم على متن الطائرة بتشغيل إشعار الطائرة أو ما يعرف بوضع الطيران في هاتفه، ويعتقد البعض أن تفعيل هذا النظام يقتصر فقط عند ركوب الطائرة ولكن لهذا الوضع عدة إستخدامات لا حصر لها، وقد تزايد بحث الكثير من المسافرين عن أهم إستخدامات والاستفادة عند تفعيل وضع الطيران، وفي السطور التالية سنوضح أهم إشعار الطيران في الهاتف وماذا يحدث عند تشغيله، تابعوا معنا لمعرفة المزيد.

ماذا ينتج عن تفعيل تفعيل وضع الطيران بالهاتف؟

حدوث تعطل بكافة الإشارات اللاسلكية والخلوية والتي تكون واردة من الهاتف، حيث يتم تعطيل بعض الإشارات الأخرى المختلفة كال Bluetooth، كما لا يتمكن مستخدم الهاتف من إستقبال أو إجراء أي مكالمات هاتفية، كما يساهم تفعيل وضع الطيران في شحن بطارية الموبايل وذلك في مدة قصيرة مما يحافظ على عمر البطارية لفترة أطول، ويترتب على تشغيل وضع الطيران حفظ وحماية لبيانات الهاتف وذلك لأنه يقوم بتعطيل خاصية البلوتوث مما يمنع حدوث أي محاولات سرقة لهذه البيانات.

ما الأسباب وراء إجبار ركاب الطائرة تفعيل وضع الطيران عند الصعود للطائرة؟