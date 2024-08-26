«إنستاباي» يكشف طرق معرفة حالة دفع الفواتير

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رياض - احمد صلاح - كشف تطبيق «إنستاباي»، طرق معرفة حالة دفع الفاتورة عبر التطبيق، موضحًا أن هناك عدة طرق لمعرفة ما إذا كانت مقبولة أم مرفوضة.

حالة دفع الفاتورة عبر إنستاباي

أوضح تطبيق «إنستاباي»، أنه يمكن معرفة حالة دفع الفاتورة من صفحة التأكيد التي تظهر بعد إدخال الرقم السري IPN PIN، تكون عملية مقبولة أو مرفوضة.

وتابع: كما يمكن معرفة حالة الفاتورة من قائمة المعاملات المالية على تطبيق إنستاباي.

دفع الفواتير من تطبيق «انستاباي»

يوفر تطبيق انستاباي عدد من المميزات المختلفة التي لاقت اهتمامًا كبيرًا منذ انطلاقه، منها إتاحة فرصة دفع الفواتير مثل الكهرباء والمياه والغاز والإنترنت والتليفون الأرضي وغيرها، من المنزل عبر الهاتف.

خطوات دفع الفواتير من تطبيق «انستاباي»

1- فتح التطبيق أو الموقع الرسمي لسداد فواتير للغاز والمياه والكهرباء.

2- اختيار الأيقونة الخاصة بسداد الفواتير.

3- اختيار نوع الفاتورة التي يرغب في سدادها سواء كانت كهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون أرضي أو انترنت.

4- إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالعدادات بالنسبة للمرافق الأساسية أو رقم التليفون بالنسبة لفاتورة التليفون الأرضي والإنترنت.

5- يتم مراجعة بيانات التحويل، وإدخال الرقم السري IPN المكون من 6 أرقام.

6- الضغط على «إدخال» تم التحويل بنجاح.

7- ستظهر لك اليكم التفاصيل الفاتورة إذا قمت بالدفع بالإضافة إلى ظهور إيصال يمكنك طباعته والاحتفاظ به.

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