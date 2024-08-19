انت الأن تتابع خبر الهاتف الأكثر طلبًا والأرخص سعرًا من شاومي Redmi A3x بمواصفات مثالية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد قيام شركة شاومي بالإعلان عن هاتف Redmi A3 من الفئة الاقتصادية في شهر فبراير 2024 وإطلاقه في الأسواق المصرية في مايو 2024، فقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن هاتف Redmi A3x الذي من المتوقع ظهوره في السوق العربية قريبًا.

شاومي تطرح Redmi A3x الإقتصادي

يتميز الهاتف الجديد من شاومي بالعديد من المواصفات المميزة، ويمكن توضيح بعض منها في النقاط التالية:

الهاتف مصنوع من خامات بلاستيكية من الخارج، وأبعاده 168.4×76.3×8.3 ملم.

حجم شاشة الهاتف 6.71 بوصة، ودقتها 720×1650 بكسل، وكثافة 268 بكسل لكل بوصة، كما يصل سطوع الشاشة إلى 500 شمعة.

يوجد على الشاشة طبقة حماية ونوعها Corning Gorilla Glass من الجيل الثالث.

الذاكرة

يأتي الهاتف بإصدارين:

الإصدار الأول بسعة تخزين 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا رام الإصدار الثاني فيأتي بسعة تخزين 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا رام، كما يمكن تركيب كارت ميموري كمساحة تخزين إضافية





ميزات أخرى

سعة بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير، والتي تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط من خلال USB Type C.

كاميرا الهاتف الأمامية دقتها 5 ميجا بكسل، أما الكاميرا الخلفية للجهاز فدقتها 8 ميجا بكسل، مع عدسة قدرتها 0.08 ميجا بكسل للمساعدة على التقاط الصورة.

يدعم الهاتف مستشعر البصمة مدمج على زر الطاقة، كما يدعم فتح الهاتف عن طريق التعرف على الوجه.

يأتي المعالج ثماني النواة من نوع Unisoc T603 كما أن تردد الأنوية يبلغ 1.8 جيجا هيرتز.

نظام تشغيل الهاتف Android 14.

الهاتف متوفر بثلاث ألوان، وهي الأبيض والأسود والأخضر.

من خلال وصف هاتف Xiaomi Redmi A3x وعرض مواصفاته نجد أنه نسخة جديدة من هاتف Redmi A3 مع اختلاف المعالج، كما أن شركة شاومي لم تعلن بشكل رسمي عن سعر هاتفها الجديد حتى الآن.