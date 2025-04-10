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‎الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو

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‎الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تدين الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو

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أحمد جودة - القاهرة - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات سلسلة الهجمات الإرهابية الدامية التي وقعت مؤخرًا في جمهورية بوركينا فاسو في محافظة سورو وفي شرق البلاد، التي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى.
وقدم معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة وشعب بوركينا فاسو، راجيًا الشفاء العاجل للمصابين.
وجددت الأمانة العامة موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت في رفض الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره، معربة عن تضامنها الكامل مع بوركينا فاسو في جهودها لمكافحة الإرهاب.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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